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ولايتي: جبهة المقاومة لن تسمح للناتو باقامة قاعدة في غرب آسيا

ولايتي: جبهة المقاومة لن تسمح للناتو باقامة قاعدة في غرب آسيا
السبت ١٧ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية "علي اكبر ولايتي" ان جبهة المقاومة لن تسمح لحلف الناتو باقامة قاعدة عسكرية في منطقة غرب آسيا.

العالم - العراق

وقال ولايتي خلال لقائه اليوم السبت في بغداد النائب الاول للرئيس العراقي "نوري المالكي" ان الجمهورية الاسلامية ستبقى الى جانب الشعب والحكومة العراقية، مضيفا: بعد انتصار جبهة المقاومة على داعش يجب ان نكون اكثر حذرا من السابق في رصد اوضاع المنطقة.

واشار الى المشاريع الاميركية لاثارة الفرقة وتقسيم المنطقة، وقال: ان جبهة المقاومة يجب ان تمنع اقامة الامريكيين تدريجيا في شرق الفرات.

واوضح مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية: ان جميع القوى السياسية مكلفة بحفظ شؤون المرجعية الدينية وباقي علماء الدين في العراق، معربا عن أمله في ان تؤدي الانتخابات العراقية المقبلة الى تعزيز الامن والاستقرار في هذا البلد، وان يكون لكل الجماعات السياسية في العراق دور فعال في هذه الانتخابات.

واكد ولايتي على ضرورة عدم تواجد الاميركيين في شرق الفرات، مضيفا: ان على جبهة المقاومة ان لا تسمح للناتو باقامة قاعدة في غرب آسيا.

من جانبه أكد النائب الاول للرئيس العراقي ان العراق استطاع ان يتجاوز التحديات ويهزم قوى الارهاب بتلاحم شعبي كبير وفتوى المرجعية الدينية العليا، ومواقف الدول الشقيقة والصديقة، وأبرزها موقف الجمهورية الاسلامية في ايران ، موضحا ان خطر الاٍرهاب لايزال قائما في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة، داعيا الى تنسيق الجهود للقضاء على بؤر الاٍرهاب وضمان عدم عودتها مجددا. 

وأشار المالكي الى ان العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بأعمار مدنه المحررة واعادة النازحين اليها وإجراء الانتخابات التشريعية.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات. 

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