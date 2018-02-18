الجعفري وولايتي يؤكدان أهمـية تضافر الجهود لاستقرار المنطقة

العالم - العراق

وقال مكتب الجعفري في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "وزير الخارجية العراقـية ابراهيم الجعفري استقبل، اليوم، ببغداد علي أكبر ولايتي مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران للشُؤُون الدوليَّة، والوفد المرافق له"، مبينا أنه "جرى في اللقاء استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وطهران، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

واشار البيان الى أنه "تم التأكيد على أهمِّـيَّة تضافر الجُهُود، والتعاون من أجل تعزيز أمن، واستقرار المنطقة، والاستمرار بالتنسيق في مُواجَهة خطر الإرهاب".

وكان ولايتي قد وصل الى بغداد، يوم امس السبت 19 شباط 2018، في زيارة رسمية التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين.

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