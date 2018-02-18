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خلال كلمته في مؤتمر ميونيخ؛

نتنياهو يمسك بقطعة مما يزعم إنها طائرة إيرانية بدون طيار

الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ بتوقيت غرينتش

استعرض رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاحد، قطعة من حطام طائرة زاعما إنها لـ"طائرة إيرانية" من دون طيار أسقطها هذا الكيان في سوريا الأسبوع الماضي.

العالم - فلسطين المحتلة

وزعم نتنياهو، في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، إن "إيران هددت السيادة الإسرائيلية من خلال إرسال طائرة دون طيار، لكننا دمرناها، ودمرنا مركز قيادتها في سوريا" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

ووجه نتنياهو، اتهامات خاوية ضد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الذي سيتحدث في المؤتمر في وقت لاحق اليوم، وزعم "في وقت لاحق سيتحدث جواد ظريف، وأنا أقول أنه يكذب بفصاحة وكلام منمق".

وفي اطار انتهاج سياسة التخويف من ايران قال نتنياهو "علينا إيقاف إيران اليوم وليس غدا وإذا تطلب الأمر إلغاء الاتفاق النووي".

وحذر نتنياهو طهران من اختبار ما وصفه عزم كيان الاحتلال وقال: "سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر وليس ضد وكلائها فحسب" حسبما افادت رويترز.

واضاف نتنياهو انه سيواصل منع إيران مما اعتبره إقامة وجود عسكري دائم في سوريا مضيفا ان إيران هي أكبر تهديد للعالم حسب زعمه.

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