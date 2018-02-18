قائد الثورة والرئيس روحاني يعزيان بالطائرة المنكوبه

العالم ـ إيران

وجاء في بيان قائد الثورة أن: كارثة تحطم طائرة الركاب التي أدت إلى مصرع عدد من مواطنينا الأعزاء، ملأت القلوب حزنا وأسفا.

وأضاف: وإذ نعرب عن حزننا العميق ومواساتنا لأهالي الضحايا، نسال الله العلي القدير لهم الصبر الجميل والأجر الجزيل، والرحمة والمغفرة للضحايا.

وشدد قائد الثورة في البيان بالقول: أجد من الضروري أن أذكر المسؤولين المعنيين ببذل كافة الجهود اللازمة في هذا المجال، وتوفير الظروف اللازمة لتشييع جثامين الضحايا بالصورة اللائقة.

كما أصدر الرئيس حسن روحاني بياناً أكد فيه أن: الفاجئة المريرة جداً بسقوط طائرة الركاب لشركة آسمان في مسير طهران ياسوج والذي أدى إلى قضاء عدد من مواطنينا الأعزاء آلمنا كثيرا.

وأضاف: ضمن التعاطف مع العوائل الثكلى أعزي هذه المصيبة للشعب الإيراني، وأسال الباري تعالى لضحايا هذه الحادثة الرحمة الواسعة ولذويهم الصبر والأجر الإلهي الجزيل.

وأكد الرئيس روحاني في البيان: من الضروري على وزير الطرق والشؤون الحضرية، وفقاً لقانون الطيران المدني الإيراني، إنشاء لجنة لدراسة الفاجعة، وأن يقوم بإدارة ومتابعة وتنسيق خدمات الطوارئ والإغاثة من جانب الوكالات ذات الصلة، والإبلاغ عن أسباب الحادث فورا واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤسفة.

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