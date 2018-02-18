معاقبة مصارع ایراني امتنع عن مواجهة لاعب اسرائيلي

العالم - ايران

وحسب بيان للمنظمة، فإن عقوبة علي كريمي كانت الإيقاف 6 أشهر، وعقوبة مدربه حامد رضا جمشيدي الإيقاف لعامين على ما وصف "انتهاك قواعد ولوائح رياضة المصارعة".

وكان المصارع الإيراني قد أجبر على الخسارة أمام منافسه الروسي علي خان جبرايلوف في النزال الذي جمعهما في الدور ربع النهائي لبطولة العالم للمصارعة الحرة بوزن دون 86 كلغ لفئة أقل من 23 عاما التي استضافتها بولندا منذ أربعة أشهر، لتفادي مواجهة محتملة أمام منافس إسرائيلي.

وكان كريمي مسيطرا على المباراة التي جمعته بمنافسه الروسي، وقاب قوسين أو أدنى من الفوز، قبل أن يطلب منه مدربه التنازل عن المباراة.

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