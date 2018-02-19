 زيارة 1.8 مليون سائح أجنبي لمدينة مشهد في اقل من سنة

العالم- ايران

وأضاف حميد موسوي اليوم الأحد بأنّ 27 مليون سائح محلي وأجنبي يزورون مدينة مشهد سنوياً، مليونان منهم فقط من السياح الأجانب.

ونوه موسوي الى وجود 400 مليون شيعي في العالم معتبراً إحصائية المليونين سائح أجنبي قليلة جداً مقارنة بهذا العدد الهائل للشيعة في العالم، مطالباً بخلق حاضنات أكثر لاستقطاب سياح أجانب بأعداد مضاعفة وقال: إنّ ذلك يتطلب تعاوناً مكثفاً من جانب الحكومة والإعلام والقطاع الخاص لتوفير الإمكانيات والبنى التحتية ونشر الدعاية السياحية الصحيحة وتعليم اللغة الانجليزية لمن يتولون مهام التعامل مع الأجانب الوافدين والمقدمين الخدمات لهم.

وقد تمت المصادقة على وثيقة الخطة التنموية للسياحة في محافظة خراسان الرضوية قبل عامين بعد دراسات مكثفة ومشاركة لجان متعددة تضمنت تنفيذ 821 مشروعاً و13 برنامجاً ميدانياً و10 استراتيجيات و39 سياسة شاملة يشارك في تنفيذها ومتابعتها 62 جهازاً تنفيذياً.

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