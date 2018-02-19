البث المباشر
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف اراض زراعية شرق مدينة رفح بـ 10 صواريخ حتى الان
مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الحربية تستهدف شرق مدينة رفح بقطاع غزة بـ 4 صواريخ
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدين الهجوم الارهابي على كنيسة بجمهورية داغستان معربا عن تعازي ايران لسقوط الضحايا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تطلق قنابل الإنارة فوق جحر الديك جنوب شرق غزة
مصادر عراقية:القوات المشتركة تطوق منطقة اطلاق النار على الحشد الشعبي اثناء مهمة استطلاعية بناحية الرياض في كركوك
مصادر عراقية: اندلاع اشتباكات بين قوة من الحشد الشعبي ومسلحين جنوب غربي محافظة كركوك شمال العراق
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يصل موسكو للقاء نطيره الروسي والمشاركة في مؤتمر فالداي الدولي
إطلاق صاروخ زلزال 2 على تجمعات لمرتزقة العدوان السعودي في فرضة بنهم
وزارة الدفاع اليمنية: مقتل 12 عسكرياً إمارتياً بينهم ضباط وتدمير 4 مدرعات جنوب شرق تعز
وزير الخارجية الكويتي يبحث مع ولد الشيخ أحمد الأزمة اليمنية

عراقجي: محادثات بين ايران وبريطانيا تبدأ الاربعاء في لندن

عراقجي: محادثات بين ايران وبريطانيا تبدأ الاربعاء في لندن
الأحد ١٨ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" ان جولة محادثات بين ايران وبريطانيا ستبدأ في لندن الاربعاء المقبل، معربا عن أمله في ان تؤدي مشاوراته مع نظرائه في اربع دول اوروبية على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الى حدوث انفراجة في الازمة اليمنية.

العالم - ايران

وصرح المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الذي يشارك في مؤتمر ميونيخ للامن في دورته الرابعة والخمسين، حول محادثاته التي جرت يوم أمس مع مساعدي وزراء خارجية ايطاليا وبريطانيا وفرنسا والمانيا بشأن اليمن: ان مؤتمر ميونيخ للامن في الوقت الذي يعد فرصة مناسبة للتعبير عن وجهات النظر، فانه ايضا يهيئ فرصة جيدة جدا لاجراء لقاءات جانبية.

واضاف: خلال اليومين الماضيين عقدت لقاءات مع مسؤولي مختلف الدول للبحث في قضايا مختلفة ومن بينها الاتفاق النووي حيث جرت محادثات جيدة بهذا الشأن، كما عقدت محادثات مع مساعدي وزراء خارجية الدول الاربع تتعلق حول اليمن.

وتابع عراقجي قائلا: نظرا الى ابعاد الكارثة الانسانية وتصاعد حجم هجمات التحالف بقيادة السعودية والامارات التي تسببت بمآس كثيرة جدا، ومجازر ومعاناة يواجهها الشعب اليمني ، ووباء الكوليرا والمشكلات القائمة الاخرى، فمن الضروري بذل الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وكسر الحصار المفروض من قبل السعودية، وارسال المساعدات الانسانية، ومن اجل هذا الهدف اجرينا المحادثات، ونعتقد انها كانت جيدة، ونأمل ان نتمكن في تحقيق انفراجة في هذا المجال المغلق الذي حدث مع الشعب اليمني.

وحول زيارته الى لندن، قال عراقجي: اننا نعقد مع العديد من الدول محادثات سياسية بشكل دوري، وهذه الجولة من المحادثات السياسية بين ايران وبريطانيا من المقرر عقدها يوم الاربعاء في لندن، حيث تم الاعداد لها سلفا، وسيتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية والاتفاق النووي.

كما اشار عراقجي الى ان الازمة السورية ومن بينها قضية عفرين كانت احد مواضيع المحادثات الثنائية بين ايران والاطراف الاخرى على هامش مؤتمر ميونيخ للامن.

يذكر ان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، محادثات امس السبت لمدة ساعة ونصف الساعة مع نظرائه البريطاني والفرنسي والالماني والايطالي حول الازمة اليمنية.

106-

تصنيف :

روابط ذات صلة

عراقجي: تفعيل 30 مليار دولار خطوط إئتمانية منذ التوقيع على الاتفاق النووي

عراقجي: الاتفاق النووي یجب تنفيذه دون اضافة أو حذف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

قائد الثورة يحضر اقامة مراسم ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) 

الدوري الاسباني... ريال مدريد يثأر من ريال بيتيس

لماذا ظهر نتنياهو مرعوبا من إيران و"حزب الله" في ميونخ؟

بانوراما: "تهديدات نتنياهو..." و"كيري يؤرخ لنوايا العدوان ضد ايران"

وارسو تطلب توضيحات من كيان الاحتلال حول الاعتداء على سفارتها

أمير الكويت يسدد ديون المحبوسين على "نفقته الخاصة"

صحفي قطري للسعودية: "أشهد أن الحوثي دق خشومكم وما عندكم إلا هياط الليالي"

فيديو صادم ... مهاجم في الدوري التركي يصارع الموت على أرض الملعب!!

لماذا أجلت روسيا تطوير قاذفة (باك د. آ.) الاستراتيجية بعيدة المدى؟

صورة صادمة... مناهج الإمارات تعتمد "رام الله" عاصمة لفلسطين

شهداء وجرحى في تفجير إرهابي في القامشلي السورية

صاروخ زلزال2 يدك تجمعات مرتزقة العدوان في فرضة نهم

ظريف لمن يودون مباحثات جديدة: التزموا أولا بالتعهدات السابقة

الأمين العام لجامعة الدول العربية: ''الربيع العربي كارثة''

حاكم إقليم أفغاني يرفض قرار الرئيس عبد الغني بإقالته

فقدان جنديين تركيين عند الحدود السورية

صاروخ أمريكي يعرقل حصول القاهرة على مقاتلات "رافال" فرنسية

طهران وبغداد توقعان مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي والعسكري

بولندا توضح موقفها من تورط يهود في "المحرقة النازية"

اتفاق بين بغداد وانقرة بشأن حصة العراق المائية

الأکثر مشاهدة