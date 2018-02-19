عراقجي: محادثات بين ايران وبريطانيا تبدأ الاربعاء في لندن

العالم - ايران

وصرح المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" الذي يشارك في مؤتمر ميونيخ للامن في دورته الرابعة والخمسين، حول محادثاته التي جرت يوم أمس مع مساعدي وزراء خارجية ايطاليا وبريطانيا وفرنسا والمانيا بشأن اليمن: ان مؤتمر ميونيخ للامن في الوقت الذي يعد فرصة مناسبة للتعبير عن وجهات النظر، فانه ايضا يهيئ فرصة جيدة جدا لاجراء لقاءات جانبية.

واضاف: خلال اليومين الماضيين عقدت لقاءات مع مسؤولي مختلف الدول للبحث في قضايا مختلفة ومن بينها الاتفاق النووي حيث جرت محادثات جيدة بهذا الشأن، كما عقدت محادثات مع مساعدي وزراء خارجية الدول الاربع تتعلق حول اليمن.

وتابع عراقجي قائلا: نظرا الى ابعاد الكارثة الانسانية وتصاعد حجم هجمات التحالف بقيادة السعودية والامارات التي تسببت بمآس كثيرة جدا، ومجازر ومعاناة يواجهها الشعب اليمني ، ووباء الكوليرا والمشكلات القائمة الاخرى، فمن الضروري بذل الجهود المشتركة من قبل المجتمع الدولي لوقف اطلاق النار، وكسر الحصار المفروض من قبل السعودية، وارسال المساعدات الانسانية، ومن اجل هذا الهدف اجرينا المحادثات، ونعتقد انها كانت جيدة، ونأمل ان نتمكن في تحقيق انفراجة في هذا المجال المغلق الذي حدث مع الشعب اليمني.

وحول زيارته الى لندن، قال عراقجي: اننا نعقد مع العديد من الدول محادثات سياسية بشكل دوري، وهذه الجولة من المحادثات السياسية بين ايران وبريطانيا من المقرر عقدها يوم الاربعاء في لندن، حيث تم الاعداد لها سلفا، وسيتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية والاتفاق النووي.

كما اشار عراقجي الى ان الازمة السورية ومن بينها قضية عفرين كانت احد مواضيع المحادثات الثنائية بين ايران والاطراف الاخرى على هامش مؤتمر ميونيخ للامن.

يذكر ان المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، محادثات امس السبت لمدة ساعة ونصف الساعة مع نظرائه البريطاني والفرنسي والالماني والايطالي حول الازمة اليمنية.

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