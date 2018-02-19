قائد الثورة يحضر اقامة مراسم ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س) 

العالم - ايران

وحضر هذه المراسم التي اقيمت في حسينية الامام الخميني (رض) عدد من المسؤولين من بينهم رئيس مجلس خبراء القيادة آية الله احمد جنتي، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام آية الله سيد محمود هاشمي شاهرودي، اضافة الى لفيف من المواطنين.

والقى حجة الاسلام ناصر رفيعي كلمة في هذه المراسم قال فيها: في آيات القرآن وكلام الائمة المعصومين (ع) وكذلك في مؤلفات مختلف الشخصيات المسلمة غير المسلمة نقاط مهمة حول فضائل فاطمة الزهراء سلم الله عليها.

واوضح الخطيب ان العبودية والشجاعة والتضحية والادب والانصاف والمداراة كانت من الصفات البارزة للسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مشيرا الى ان الشهداء اقتدوا بسيرة بضعة الرسول الاعظم (ص) في الدفاع عن الدين.

كما القيت في المراسم مراثي دينية بالمناسبة.

5