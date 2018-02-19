توليد 500 ميغاواط في محطات الطاقة النظيفة في ايران قريبا لاول مرة

وقال حائري في تصريح اعلامي، انه حتي نهاية الحكومة الثانية عشرة (بعد نحو 3 اعوام) سيتم انشاء محطات لتوليد 4 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي الان قيد التخطيط والتنفيذ مما يساعد الي حد كبير في معالجة النقص في الطاقة في بعض مناطق البلاد.

واوضح بانه تم اتخاذ العديد من السبل لتقديم خدمات مناسبة للمواطنين في فصل الصيف في ضوء القيود الموجودة في توليد الطاقة الكهرومائية بسبب الجفاف.

وحول انشطة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء في البلاد قال مساعد وزيرالطاقة ان القطاع الخاص ينشط في اكثر من 50 بالمائة من محطات الطاقة في البلاد.

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