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بحضور رئيس تحالف الفتح ..

الشيخ حمودي مستقبلا ولايتي : العراق وايران جبهة واحدة ضد الارهاب

الشيخ حمودي مستقبلا ولايتي : العراق وايران جبهة واحدة ضد الارهاب
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

رأى رئيس المجلس الاعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي ان العراق وايران في جبهة واحدة ضد خطر الارهاب ، مؤكدا أهمية تظافر الجهود العسكرية والإستخباراتية لتعزيز امن المنطقة .

العالم - مراسلون 

جاء ذلك خلال استقباله مستشار قائد الثورة الاسلامية الايرانية علي اكبر ولايتي والوفد المرافق له ، بحضور رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، حيث جرى مناقشة اهم المستجدات على الصعيد السياسي والامني والإقتصادي لكلا البلدين .   

واتفق الشيخ حمودي مع ولايتي على رفض اي تواجد عسكري أمريكي في المنطقة ، مشددا بالقول ان هذه الخطوة لها غاياتها وأهدافها الخبيثة ، داعيا لاستمرار التعاون لمواجهة مخططات العدو . 

بدوره قال ولايتي ان العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين حاسمة لمستقبل منطقة الشرق الاوسط بأكمله ، معربا عن امله ان تشهد العلاقات الثنائية مستوى اوسع بتفعيل المجالات ذات الاهتمام المشترك ، مهنئآ بالانتصارات المتلاحقة لابطال العراق ضد داعش .

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