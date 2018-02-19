الشيخ حمودي مستقبلا ولايتي : العراق وايران جبهة واحدة ضد الارهاب

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جاء ذلك خلال استقباله مستشار قائد الثورة الاسلامية الايرانية علي اكبر ولايتي والوفد المرافق له ، بحضور رئيس تحالف الفتح الحاج هادي العامري ، حيث جرى مناقشة اهم المستجدات على الصعيد السياسي والامني والإقتصادي لكلا البلدين .

واتفق الشيخ حمودي مع ولايتي على رفض اي تواجد عسكري أمريكي في المنطقة ، مشددا بالقول ان هذه الخطوة لها غاياتها وأهدافها الخبيثة ، داعيا لاستمرار التعاون لمواجهة مخططات العدو .

بدوره قال ولايتي ان العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين حاسمة لمستقبل منطقة الشرق الاوسط بأكمله ، معربا عن امله ان تشهد العلاقات الثنائية مستوى اوسع بتفعيل المجالات ذات الاهتمام المشترك ، مهنئآ بالانتصارات المتلاحقة لابطال العراق ضد داعش .