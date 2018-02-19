الرئيس السوري یعزی نظيره الايراني بحادث تحطم طائرة الركاب 

وقال الرئیس السوری فی برقیة التعزیة ' تلقینا بحزن بالغ نبأ مقتل عشرات الضحایا الابریاء فی حادث سقوط طائرة الركاب الایرانیة و اننی باسم الشعب السوری و باسمي شخصیا اعبر لفخامتكم و لذوی الضحایا و اللشعب الایرانی الشقیق عن احر التعازی و خالص المواساة بهذا الحادث المؤسف راجیا من المولی عزوجل أن یتغمد الضحایا بواسع رحمته و یلهمكم وذویهم الصبر و السلوان'.

واضاف الرئیس السوری 'ان العلاقة الاخویة التی تربط بلدینا الصدیقین وحدت الام و امال مواطنینا و التجارب التاریخیة لكلا الشعبین تثبت قدرتهما علی تجاوز الالام و مواصلة العمل لتحقیق المستقبل الذی یتطلعان الیه'.

یذكر ان طائرة نقل الركاب 'ای تی آر -72' التابعة لشركة الخطوط الجویة 'آسمان' الایرانیة كانت في رحلة لها من طهران الی یاسوج مركز محافظة كهكیلویة وبویراحمد جنوب غرب ایران، صباح الاحد وهی تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) الا انها اختفت عن شاشة الرادار فجاة وتحطمت بالقرب من سمیرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان وسط ایران.

وقد جرت یوم امس عملیات البحث والانقاذ للعثور علی حطام الطائرة الا ان تضاریس المنطقة الجبلیة الوعرة وهطول الثلوج والامطار عرقلت هذه العملیات التي لم تفلح لغایة الان.

112