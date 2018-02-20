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الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تدعم الاتفاق النووي مع إيران

الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية تدعم الاتفاق النووي مع إيران
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المديرة التنفيذية للحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (آيكن) "بياتريس فيهن" بعد لقاءها وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" في موسكو على هامش مؤتمر فالداي الدولي، أعلنت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على شبكة تويتر للتواصل الإجتماعي، دعمها للإتفاق النووي مع إيران نيابة عن آيكن.

العالم - ايران

وأضافت فيهن يوم أمس الأحد خلال هذه الرسالة، أجريت لقاء مثمرا مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو وأعلنت خلال هذا اللقاء عن الدعم الحاسم لآيكن للإتفاق النووي مع إيران ودعوته (ظريف) للإستمرار في الإلتزام بهذا الإتفاق كما طلبت من إيران أن تلتحق بمعاهدة حظر الأسلحة النووية (nuclear ban treaty)'.

يذكر، ان ظريف غادر ميونيخ مساء أمس الأحد متوجها الى العاصمة الروسية موسكو بهدف المشاركة وإلقاء خطاب في إفتتاحية مؤتمر (فالداي الدولي-2018) بحضور عدد من كبار المسؤولين من 30 دولة.

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