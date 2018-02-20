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لافروف : تواجد ايران في سوريا قانوني

لافروف : تواجد ايران في سوريا قانوني
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان ايران تتواجد في سوريا بشكل قانوني وبطلب من حكومة هذا البلد.

العالم - ايران 

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاثنين على هامش منتدى فالداي الدولي للحوار في موسكو قال لافروف ان تواجد ايران في سوريا هو تواجد مشروع وقال: عندما اسمع من نظيري الفرنسي يطلب من ايران اخراج قواتها من سوريا اُدرك بانه ينسى هذه الحقيقة بان تواجد ايران في سوريا جاء بطلب من الحكومة الشرعية في هذا البلد.

وتابع لافروف القول: اننا نشهد عكس الموقف عندما تقوم فرنسا بنشر قواتها الخاصة في سوريا بدون اذن من حكومة هذا البلد وتعد هذه الخطوة غير شرعية .

وعندما اصر مراسل روسي على لافروف لتقديم ايضاحات اكثر حول تصريحات المسؤول الفرنسي قال: انه لايستطيع ان يعلق اكثر من هذا على تصريحات شركائه .

الى ذلك قال لافروف انه التقى نظيره الايراني محمد جواد ظريف وعقد معه جولة من المباحثات المطولة .

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