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هذا ما صرحت به "الطيران المدني" حول مكان سقوط الطائرة الايرانية

هذا ما صرحت به
الإثنين ١٩ فبراير ٢٠١٨ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس المنظمة الايرانية للطيران المدني في شؤون الملاحة الجوية، أن الصور المستلمة من الاقمار الصناعية الروسية والفرنسية عن مكان سقوط الطائرة، غير واضحة، ومازالت عمليات البحث مستمرة.

العالم - ايران 

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء "فارس"، بشأن آخر التفاصيل عن عمليات البحث عن حطام الطائرة الايرانية المنكوبة، قال مرتضى دهقان: رغم جهود المعنيين في علميات البحث والانقاذ والاغاثة، لكن المؤسف لم يتم بعد العثور على حطام الطائرة.

وبيّن ان الظروف المناخية في المرتفعات غير مناسبة نوعا ما، إذ ان وجود السحب والضباب والرياح الشديدة والتضاريس المعقدة للمنطقة، صعّبت مهمة البحث، في حين اننا استخدمنا جميع المعدات الجوية والبرية.

وأضاف: لقد قامت الطائرات المسيرة ومروحيات الإغاثة والإنقاذ التابعة لطيران الجيش والهلال الاحمر بمهمة البحث اليوم، وفي الوقت الحاضر لم يوقف فريق البحث البري عملياته، إذ يواصل متسلقو الجبال والفرق عمليات البحث على الارض، الا ان عمليات البحث الجوي توقفت اليوم، بسبب حلول الظلام، ومن المؤكد سيتم استئنافها يوم غد على نطاق أوسع في ظروف مناخية افضل.

ولفت الى ان المروحيات قامت لحد الآن بـ20 طلعة، والآن نعكف على تحرير المعلومات الحاصلة.

* صور الاقمار الصناعية غير واضحة ولا تساعد في تحديد مكان سقوط الطائرة
وبشأن استلام صور من الاقمار الصناعية الصينية والروسية والفرنسية عن منطقة سقوط الطائرة، أوضح: لقد استلمنا صور الاقمار الصناعية، حيث تعمل عليها الفرق التخصصية، ولحد هذه اللحظة لم يتم التوصل الى نتائج خاصة، لأن هذه الصور غير واضحة، وهي غير مناسبة لكشف القطع الصغيرة.

وأردف: نعمل حاليا على تحليل المعلومات، ولكن لحد الآن لا يمكن تحديد وجود قطعات من الطائرة في هذه النقطة او تلك.

الجدير بالذكر ان طائرة من طراز ATR72 تابعة لشركة "آسمان" الايرانية انطلقت في الساعة 8 صباح أمس الاحد (بالتوقيت المحلي) من طهران متوجهة الى ياسوج، وعلى متنها 60 راكبا و6 هم أفراد الطاقم، وبعد 50 دقيقة، وبعد طلب الطيار الاذن بخفض الارتفاع على بعد 15 ميلا من مطار ياسوج، انقطع الاتصال واختفت من صفحة الرادار.

وفي تلك اللحظة كانت الطائرة تحلق فوق سفوح جبال "دنا" ضمن سلسلة جبال زاغروس، على مسافة 14 ميلا من ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد.

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مرتضى،دهقان،صور

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