العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

الملف الاول، استُشهد سبعة وعشرون من مقاتلي الحشد الشعبي في كمين غادر نفذته مجموعة ارهابية في قرية السعدونية في ناحيةِ الرياض جنوب غربي محافظة كركوك شمالي العراق.

وعُثر على جثامين واحد وعشرين من المقاتلين المغدورين مقطوعة الراس خلال هجوم مضاد للقوات الامنية في بلدة الرياض , وأمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق حول ملابسات الحادث فيما انتقدت الكتلة التركمانية عدم تطهير كركوك بالكامل.

في ملف بانوراما الثاني ..حيث تتواصل عمليات البحث عن حُطام الطائرة الايرانية المنكوبة التي سقطت بعد اصطدامِها في احد جبال منطقة سميرم اثناء توجُّهها الى منطقة ياسوج... ويشير تاريخ الخدمة لطائرات أي تي آر الايطالية الصُنع الى سجل حافل بالحوادث بسب الاعطال الفنية، حيث تحطمت العديد من هذه الطائرات في بلدان اسيوية واوربية وفي الولايات المتحدة.

غرفة أخبار العالم

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