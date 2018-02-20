أول فيديو وصور لحطام الطائرة الايرانية المنكوبة

العالم - ايران

واشار العميد شريف الى ان مروحيات القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية تمكنت اليوم من تحديد مكان الطائرة المنكوبة في مرتفعات جبل "دنا".

وقد كشف حرس الثورة الإسلامية عن الإحداثيات الجغرافية لمكان سقوط الطائرة، مشيرا الى أن حطام الطائرة يتواجد في مرتفعات جبال دنا في المكان ذات الإحداثيات الجغرافية التالية: NC-4208 و E-514293.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز ATR تابعة للخطوط الجوية "آسمان" قد اختفت عن صفحة الرادار صباح الاحد ليُعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان. وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافرا إضافة الى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.