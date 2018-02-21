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العثور على عدد من جثث ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة

العثور على عدد من جثث ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة
الثلاثاء ٢٠ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

 اعلن مدير عام جمعية الهلال الاحمر في محافظة اصفهان (وسط) عن العثور على جثث عدد من ضحايا طائرة الركاب الايرانية التي تحطمت قبل يومين في جنوب غرب البلاد.

العالم - ايران 

واضاف محسن مومني اليوم الثلاثاء في حديث لمراسل "ارنا"، ان الجهود لازالت مستمرة للعثور على جثث باقي ضحايا الحادث لنقلهم قبل الغروب.

واضاف انه للاسف لا يمكن التعرف على هوية عدد من هذه الجثث بسبب ما تعرضت لها جراء الحادث، معلنا انه لا يمكن تقديم احصائية دقيقة حول عدد الجثث التي تم العثور عليها.

يذكر ان طائرة من طراز "أي تي آر -72"' تابعة لشركة "آسمان" للطيران الايرانية والتي كانت تقل 56 شخصا (59 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان.

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