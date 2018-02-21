الطائرة المنكوبة كانت مزودة بنظام تحديد الموقع (ELT)

العالم - ايران

وقال عابد زادة في تصريح للصحفيين الثلاثاء، ان الطائرة كانت مزودة بنظام "ELT" ولكن ليس من المعلوم لماذا لم تلتقط الاقمار الصناعية الذبذبات الصادرة عنه.

واضاف، ان امتلاك نظام "ELT" ملزم لجميع الطائرات وان كل الطائرات الايرانية مزودة بها سواء كانت خفيفة او ثقيلة.

وتابع عابد زادة، ولكن ليس من المعلوم لماذا لم تلتقط الاقمار الصناعية الذبذبات الصادرة عن هذا النظام وكذلك العديد من الامور الاخري التي ستتضح بعد العثور على الصندوق الاسود.

يشار الى انه لم يتم لغاية الان العثور على الصندوق الاسود للطائرة المنكوبة.

يذكر ان الطائرة "أي تي آر 72" التي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) حينما كانت في رحلة لها صباح الاحد من طهران الى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران) اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها اثر تحطمها على بعد 14 ميلا من ياسوج في منطقة بادنا الجبيلة التابعة لسميرم بمحافظة اصفهان.

وعلى الفور بدات عمليات البحث عن حطام الطائرة لانتشال جثث ركابها الى ان تم صباح الثلاثاء العثور على حطام الطائرة وتم ارسال فرق الاغاثة والانقاذ الى المنطقة، حيث جرى لغاية مساء الثلاثاء انتشال 30 جثة، وترافقت هذه العمليات بصعوبات جمة نظرا لوعورة هذه المنطقة الجبلية الشاهقة على ارتفاع اكثر من 4 الاف متر اضافة الى درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تصل الى 20 تحت الصفر احيانا مصحوبة بتساقط الثلوج واجتياح العواصف الثلجية والرياح الباردة.

وستتواصل صباح اليوم الاربعاء عمليات البحث لانتشال بقية الجثث.

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