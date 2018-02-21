البث المباشر
مصدر يمني : مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب وقبالة جبل بحرة بحريب نهم
مصدر يمني : تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
مصدر في وزارة الداخلية السورية : اصابة ٣ أشخاص وأضرار مادية بسقوط ١٤ قذيفة أطلقها الارهابيون على دمشق حتى الان
مصدر عسكري في تعز : تدمير آلية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتشاد في الدوحة تقضي باستئناف العلاقات وعودة السفراء
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بالمخاوف الأمنية
وزارة الاتصالات العراقية تعلن تنفيذ خطة لتخفيض أسعار الانترنت بنسبة 50%
عشرات حالات الاختناق واعتقال 3 مواطنين بينهم مراسل قناة القدس محمد علوان خلال قمع الاحتلال للمتضامنين مع الناشط منذر عميرة أمام سجن "عوفر" برام الله
قبرص تلجأ للأمم المتحدة لإنهاء الحصار العسكري التركي لمياهها الإقليمية
ترامب يأمر بالتحقيق حول احتمال انتهاك روسيا معاهدة "القوات النووية المتوسطة"

فرق الاغاثة والانقاذ تواصل عملها لنقل جثامين الطائرة المنكوبة

فرق الاغاثة والانقاذ تواصل عملها لنقل جثامين الطائرة المنكوبة
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد رئيس منظمة الاغاثة والانقاذ في شؤون العمليات شاهين فتحي ان فرقا جديدة توجهت صوب مکان حطام الطائرة المنكوبة الا ان اي جثمان لم يتم نقله من قمة الجبل لحد الآن.

العالم - ايران

وقال فتحي، في تصريح ادلى به لمراسل "فارس" يوم الاربعاء، انه منذ الليلة الماضية حضر 24 شخصا من كوادر الاغاثة والانقاذ في مكان تحطم الطائرة وواصلوا عمليات البحث عن جثامين الضحايا في ظروف مناخية مساعدة نسبيا.

واضاف، انه بالنظر الى انخفاض درجات الحرارة وبدء تساقط الثلوج في جبل دنا فانه لیس من المعلوم متى ستصل فرق الانقاذ الجديدة الى موقع تحطم الطائرة.

ونوه الى ان مخاطر برودة الطقس قد تهدد فرق الاغاثة والانقاذ بسبب درجة الحرارة المنخفضة للغاية والتي تبلغ نحو 40 درجة تحت الصفر في قمة الجبل البالغ ارتفاعه  نحو 4 آلاف متر ما يتطلب نقل المعدات الضرورية والتركيز على شؤون السلامة والامان اثناء العمل في مثل هذه الظروف.

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

أول فيديو وصور لحطام الطائرة الايرانية المنكوبة

العثور على جثث 30 من ضحایا الطائرة الایرانیة المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماليزيا.. إعتقال 11 إرهابي من جماعة "أبو سياف"

مصرع مرتزقة وإعطاب آلية لهم في مأرب وتعز والبيضاء

المستثمرون في صدمة بعد الإعتقالات الأخيرة.. ماذا يفعل "بن سلمان" لطمأنتهم؟!

شاهد: تعرفت على "قاتلها" وهي في المستشفى

شمخاني يؤكد ضرورة تدخل الاتحاد الاوروبي في ازمة اليمن

مصر.. محاكمة خلية "إرهابية" بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي

من هو أبو أيمن المصري الذي يهدد مقتله بإندلاع معركة كبرى شمال سوريا؟

ظريف: امريكا ستنعزل بخروجها من الإتفاق النووي

استرخى الجنود السوريون فقُتلوا ومعهم متعاقدون روس!!

المغرب يفكك "خلية داعشية"

الأردن.. الحكومة تلقي مرضى السرطان في الشارع!

روحاني: الحكومة تدعم حراس أمن البلاد بكل ما لديها من القوة

روحاني: إيران تمتلك أرضية اقتصادية كبيرة، ومؤهلة للاستثمار

واشنطن في سوريا.. تكتيكات متعددة لهدف واحد

العميد حاتمي: سياسة إيران توفير الأمن للمنطقة في إطار القوانين الدولية

السعودية تلغي "بيت الطاعة"!

علماء البحرين يحملون نظام آل خليفة مسؤولية ماحدث لشهداء الحرية

اختيار السوري علي الزعبي "رجل العام" في هنغاريا

دعوة روسية فصيحة: على جميع الأطراف الخارجية الحوار مع دمشق

"صدام" يستنفر الأجهزة الأمنية في الكويت!

الأکثر مشاهدة