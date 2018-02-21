فرق الاغاثة والانقاذ تواصل عملها لنقل جثامين الطائرة المنكوبة

العالم - ايران

وقال فتحي، في تصريح ادلى به لمراسل "فارس" يوم الاربعاء، انه منذ الليلة الماضية حضر 24 شخصا من كوادر الاغاثة والانقاذ في مكان تحطم الطائرة وواصلوا عمليات البحث عن جثامين الضحايا في ظروف مناخية مساعدة نسبيا.

واضاف، انه بالنظر الى انخفاض درجات الحرارة وبدء تساقط الثلوج في جبل دنا فانه لیس من المعلوم متى ستصل فرق الانقاذ الجديدة الى موقع تحطم الطائرة.

ونوه الى ان مخاطر برودة الطقس قد تهدد فرق الاغاثة والانقاذ بسبب درجة الحرارة المنخفضة للغاية والتي تبلغ نحو 40 درجة تحت الصفر في قمة الجبل البالغ ارتفاعه نحو 4 آلاف متر ما يتطلب نقل المعدات الضرورية والتركيز على شؤون السلامة والامان اثناء العمل في مثل هذه الظروف.

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