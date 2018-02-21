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الجيش الايراني: سنسلم اليوم جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة

الجيش الايراني: سنسلم اليوم جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد القوة البرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد كيومرث حيدري بانه تم لغاية الان جمع القسم الاكبر من جثث ضحايا الطائرة المنكوبة قرب قمة الجبل حیث تحطمت الطائرة وسيجري نقلها في غضون ساعة او ساعتين الى اسفل الجبل.

العالم - ايران

وقال العميد حيدري في تصريح له اليوم الاربعاء، ان فريقا من اللواء 65 للقوات الخاصة للقوة البرية للجيش وبمعية فريق من الهلال الاحمر تمكنا في الساعة التاسعة والنصف مساء الثلاثاء (السادسة مساء بتوقيت غرينتش) من الوصول سيرا على الاقدام الى قمة الجبل ومكان تحطم الطائرة وجثث الركاب، في ظل عدم امكانية هبوط اي مروحية في هذا المكان.

واضاف، انه وبسبب الظروف الجوية السيئة لم يتمكنوا من العودة ليلا ونصبوا خيما في المكان في ظل درجة الحرارة البالغة 20 تحت الصفر، وخلال اتصال هاتفي اجريته مع نائب قائد القوة البرية المتواجد في المنطقة فقد اعلن بانه تم جمع الجثث المتناثرة.

واكد العميد حيدري بانه تم جمع القسم الاكبر من الجثث وان القوات المشاركة تحركت راجلة من قمة الجبل للوصول الى اسفله وستصل الى سفحه في غضون ساعة او ساعتين.

واوضح قائد القوة البرية بان فريقا اخر تحرك للوصول الى قمة الجبل ونامل بان نسلم الجثث حتى المساء.

وقال العميد حيدري، انه نظرا لطبيعة الحادث فان الجثث ليست كاملة وتم العثور على اجزاء منها وسيتم تسليمها الى ذويها بعد اجراء اختبار الحمض النووي "دي ان أي".

يذكر أن الطائرة "أي تي آر 72" التي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم)  كانت في رحلة صباح الاحد من طهران الى ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب ايران) واختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها اثر تحطمها على بعد 14 ميلا من ياسوج في منطقة بادنا الجبلة التابعة لسميرم بمحافظة اصفهان.

وعلى الفور بدات عمليات البحث عن حطام الطائرة لانتشال جثث ركابها الى ان تم صباح الثلاثاء العثور على حطام الطائرة وتم ارسال فرق الاغاثة والانقاذ الى المنطقة لانتشال الجثث، وترافقت هذه العمليات بصعوبات جمة نظرا لوعورة هذه المنطقة الجبلية الشاهقة على ارتفاع اكثر من 4 الاف متر اضافة الى درجات الحرارة المنخفضة جدا والتي تصل الى ما بين 20 الى 40 تحت الصفر مصحوبة بتساقط الثلوج واجتياح العواصف الثلجية والرياح الباردة.

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