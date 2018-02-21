وزير الدفاع الايراني يبحث مع كبار المسؤولين في اذربيجان العلاقات الثنائية والعسكرية

العالم - ايران

واعلن الرئيس علييف خلال هذا اللقاء ان العلاقات الودية والاخوية بين جمهورية آذربيجان و ايران شهدت تطورا في مختلف المجالات الصناعية و العسكرية و الفنية.

واضاف ان زيارة وزير الدفاع الايراني الى اذربيجان تعد فرصة مناسبة تمهد الارضية امام مناقشة العلاقات الثنائية من مختلف النواحي العسكرية والفنية الى جانب افاق توثيق التعاون المشترك.

وفيما أعرب عن إرتياحه لزيارته الاخيرة لطهران ولقائه بقائد الثورة الاسلامية و رئيس الجمهورية، اضاف ان هناك نحو عشر لقاءات جمعته مع الرئيس الايراني خلال السنوات الاخيرة ، معتبرا ذلك مؤشرا للعلاقات المتينة بين البلدين.

من جانبه اشار العميد حاتمي خلال اللقاء الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية واضاف انه يؤكد على ترسيخ العلاقات مع دول الجوار كما ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتمد علي توطيد العلاقات مع هذه الدول سيما جمهورية آذربيجان.

كما التقى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ظهر اليوم الاربعاء نظيره الاذربيجاني ذاكر حسن اف حيث بحث الطرفان التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية والعسكرية وكذلك القضايا الأقليمية .

وكان وزير الدفاع قد صرح في وقت سابق بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان عاقدتان العزم على التعاون المشترك في مجال إنتاج الصناعات الدفاعية، معلنا بذلك ان لديهما العديد من الامكانيات يمكن استثمارها في توثيق التعاون الدفاعي والعسكري.

وتابع قائلا في تصريحات له لدى وصوله اليوم الاربعاء الى العاصمة الاذربيجانية باكو على رأس وفد عسكري ان ايران واذربيجان تحرصان على توطيد التعاون العسكري والدفاعي باعتبارهما دولتان جارتان واضاف، ان ايران تحظى بقدرات تمكنها من تعزيز التعاون التقني والعلمي و التكنولوجيا الحديثة مع اذربيجان الى جانب التعاون الثنائي في مجال الانتاج المشترك للصناعات الدفاعية معلنا انه سيتابع هذا الموضوع خلال هذه الزيارة.

وفيما اشار الى إن زيارته تأتي تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الاذربيجاني "ذاكر حسن اف" اضاف انه سيجري محادثات مع المسؤولين الاذربيجانيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و القضايا الاقليمية.

ويتوقع ان توقع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان خلال زيارة وزير الدفاع الى باكو، مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال التعاون الدفاعي والعسكري والتعاون في مجال الانتاج المشترك للصناعات الدفاعية.

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