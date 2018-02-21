البث المباشر
مصدر يمني : مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب وقبالة جبل بحرة بحريب نهم
مصدر يمني : تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
مصدر في وزارة الداخلية السورية : اصابة ٣ أشخاص وأضرار مادية بسقوط ١٤ قذيفة أطلقها الارهابيون على دمشق حتى الان
مصدر عسكري في تعز : تدمير آلية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتشاد في الدوحة تقضي باستئناف العلاقات وعودة السفراء
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بالمخاوف الأمنية
وزارة الاتصالات العراقية تعلن تنفيذ خطة لتخفيض أسعار الانترنت بنسبة 50%
عشرات حالات الاختناق واعتقال 3 مواطنين بينهم مراسل قناة القدس محمد علوان خلال قمع الاحتلال للمتضامنين مع الناشط منذر عميرة أمام سجن "عوفر" برام الله
قبرص تلجأ للأمم المتحدة لإنهاء الحصار العسكري التركي لمياهها الإقليمية
ترامب يأمر بالتحقيق حول احتمال انتهاك روسيا معاهدة "القوات النووية المتوسطة"

وزير الدفاع الايراني يبحث مع كبار المسؤولين في اذربيجان العلاقات الثنائية والعسكرية

وزير الدفاع الايراني يبحث مع كبار المسؤولين في اذربيجان العلاقات الثنائية والعسكرية
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العميد "امير حاتمي" الذي وصل اليوم الاربعاء الى العاصمة الاذربيجانية، الرئيس الاذربيجاني الهام علييف.

العالم - ايران

واعلن الرئيس علييف خلال هذا اللقاء ان العلاقات الودية والاخوية بين جمهورية آذربيجان و ايران شهدت تطورا في مختلف المجالات الصناعية و العسكرية و الفنية.

واضاف ان زيارة وزير الدفاع الايراني الى اذربيجان تعد فرصة مناسبة تمهد الارضية امام مناقشة العلاقات الثنائية من مختلف النواحي العسكرية والفنية الى جانب افاق توثيق التعاون المشترك.

وفيما أعرب عن إرتياحه لزيارته الاخيرة لطهران ولقائه بقائد الثورة الاسلامية و رئيس الجمهورية، اضاف ان هناك نحو عشر لقاءات جمعته مع الرئيس الايراني خلال السنوات الاخيرة ، معتبرا ذلك مؤشرا للعلاقات المتينة بين البلدين.

من جانبه اشار العميد حاتمي خلال اللقاء الى توجيهات قائد الثورة الاسلامية واضاف انه يؤكد على ترسيخ العلاقات مع دول الجوار كما ان سياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتمد علي توطيد العلاقات مع هذه الدول سيما جمهورية آذربيجان.

كما التقى وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي ظهر اليوم الاربعاء نظيره الاذربيجاني ذاكر حسن اف حيث بحث الطرفان التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية والعسكرية وكذلك القضايا الأقليمية .

وكان وزير الدفاع قد صرح في وقت سابق بان الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان عاقدتان العزم على التعاون المشترك في مجال إنتاج الصناعات الدفاعية، معلنا بذلك ان لديهما العديد من الامكانيات يمكن استثمارها في توثيق التعاون الدفاعي والعسكري.

وتابع قائلا في تصريحات له لدى وصوله اليوم الاربعاء الى العاصمة الاذربيجانية باكو على رأس وفد عسكري ان ايران واذربيجان تحرصان على توطيد التعاون العسكري والدفاعي باعتبارهما دولتان جارتان واضاف، ان ايران تحظى بقدرات تمكنها من تعزيز التعاون التقني والعلمي و التكنولوجيا الحديثة مع اذربيجان الى جانب التعاون الثنائي في مجال الانتاج المشترك للصناعات الدفاعية معلنا انه سيتابع هذا الموضوع خلال هذه الزيارة.

وفيما اشار الى إن زيارته تأتي تلبية لدعوة تلقاها من نظيره الاذربيجاني "ذاكر حسن اف" اضاف انه سيجري محادثات مع المسؤولين الاذربيجانيين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك و القضايا الاقليمية.

ويتوقع ان توقع الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية اذربيجان خلال زيارة وزير الدفاع الى باكو، مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال التعاون الدفاعي والعسكري والتعاون في مجال الانتاج المشترك للصناعات الدفاعية. 

109-4

تصنيف :

روابط ذات صلة

وزير الدفاع الايراني يزور اذربيجان لبحث توطيد العلاقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماليزيا.. إعتقال 11 إرهابي من جماعة "أبو سياف"

مصرع مرتزقة وإعطاب آلية لهم في مأرب وتعز والبيضاء

المستثمرون في صدمة بعد الإعتقالات الأخيرة.. ماذا يفعل "بن سلمان" لطمأنتهم؟!

شاهد: تعرفت على "قاتلها" وهي في المستشفى

شمخاني يؤكد ضرورة تدخل الاتحاد الاوروبي في ازمة اليمن

مصر.. محاكمة خلية "إرهابية" بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي

من هو أبو أيمن المصري الذي يهدد مقتله بإندلاع معركة كبرى شمال سوريا؟

ظريف: امريكا ستنعزل بخروجها من الإتفاق النووي

استرخى الجنود السوريون فقُتلوا ومعهم متعاقدون روس!!

المغرب يفكك "خلية داعشية"

الأردن.. الحكومة تلقي مرضى السرطان في الشارع!

روحاني: الحكومة تدعم حراس أمن البلاد بكل ما لديها من القوة

روحاني: إيران تمتلك أرضية اقتصادية كبيرة، ومؤهلة للاستثمار

واشنطن في سوريا.. تكتيكات متعددة لهدف واحد

العميد حاتمي: سياسة إيران توفير الأمن للمنطقة في إطار القوانين الدولية

السعودية تلغي "بيت الطاعة"!

علماء البحرين يحملون نظام آل خليفة مسؤولية ماحدث لشهداء الحرية

اختيار السوري علي الزعبي "رجل العام" في هنغاريا

دعوة روسية فصيحة: على جميع الأطراف الخارجية الحوار مع دمشق

"صدام" يستنفر الأجهزة الأمنية في الكويت!

الأکثر مشاهدة