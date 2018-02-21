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روحاني: إيران تمتلك أرضية اقتصادية كبيرة، ومؤهلة للاستثمار

الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

بدأ وزيرا خارجية اسبانيا وهولندا زيارة الى طهران لبحث العلاقات الثنائية والاتفاق النووي.

العالم - خاص بالعالم 

 وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أهمية التطبيق الكامل للاتفاق، وتعزيز العلاقات بين ايران واوروبا. بدوره بدأ مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي زيارة الى بريطانيا لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والاتفاق النووي.

وخلال استقباله وزيرة خارجية هولندا سيغيرد كاغ، دعا روحاني  إلى الاستفادة من الأجواء التي أتاحها الاتفاق النووي لرفع مستوى العلاقات الأوروبية الإيرانية، وقال روحاني إن إيران تمتلك أرضية اقتصادية كبيرة ومؤهلة للاستثمار، مشددا على أهمية مواجهة الجماعات الإرهابية في المنقطة، مؤكدا على ضرورة مواصلة جهود مكافحة الإرهاب.


كما استقبل مستشار قائد الثورة الإسلامية "علي أكبر ولايتي"، وزيرة خارجية هولاندا سيغيرد، حيث تناول  الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها على مختلف المستويات إضافة لملفات إقليمية والتطورات في المنطقة والاتفاق النووي.

ولايتي استقبل أيضا وزير خارجية إسبانيا ألفونسو داستيس، حيث تناول الجانبان قضايا ذات اهتمام مشترك إضافة للشؤون الإقليمية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها بين البلدين. 

من جهته وصل مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي الى لندن، وقال إنه سيجري مباحثات مكثفة حول العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والاتفاق النووي.

وتاتي زيارة عراقجي الى لندن في إطار المباحثات السياسية الدولية التي يجريها البلدان بشكل دوري.
 

التفاصيل في الفيديو المرفق...

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