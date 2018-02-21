وزير خارجية اسبانيا: ايران بلد قوي ومؤثر في المنطقة

العالم - ايران

وخلال لقائه بطهران اليوم مع الرئيس الايراني حسن روحاني، قدم ألفونسو داستيس التعازي والمواساة باسم حكومة اسبانيا وشعبها الى ايران حكومة وشعبا بحادث سقوط طائرة نقل الركاب ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 65 شخصا.

وأشار داستيس الى العلاقات الودية العريقة بين ايران واسبانيا، داعيا الى تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها وترسيخها بشكل شامل.

ووصف وزير خارجية اسبانيا، ايران بأنها بلد قوي ومؤثر في المنطقة، معربا عن امله بأن يؤدي تطوير التعاون والتشاور بين طهران ومدريد الى تنمية وتعزيز الاستقرار والرفاهية والامن لشعوب المنطقة.

واشار الى أن طاقات وفرصا جيدة لتنمية العلاقات الشاملة بين ايران واسبانيا قد توفرت وخاصة بعد الاتفاق النووي، وقال: علينا ان نبذل الجهود من أجل أن نطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والصناعة والبيئة والعلمية والاكاديمية والتجارية والاقتصادية والتعاون الاقليمي والدولي أكثر مما مضى.

وأكد الوزير الاسباني الدعم التام للاتحاد الاوروبي لاستمرار الاتفاق النووي، وقال: ان تطوير العلاقات مع ايران يحظى بالاهمية بالنسبة لاسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي، فمن خلال استمرار الاتفاق النووي يمكننا ان نعزز علاقاتنا.

ولفت وزير خارجية اسبانيا الى ضرورة تدخل الدول المؤثرة في المنطقة لإنهاء الظروف الانسانية المتفاقمة في اليمن، مردفا نرى ان على جميع الدول ان تولي اهتمامها بإقرار السلام والامن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الاطار لابد من تجنب اي سباق للتسلح.

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