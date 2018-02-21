البث المباشر
مصدر يمني : مدفعية الجيش واللجان الشعبية اليمنية تستهدف تجمعات مرتزقة العدوان في جبل صلب وقبالة جبل بحرة بحريب نهم
مصدر يمني : تدمير آلية لمرتزقة العدوان السعودي بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
مصدر في وزارة الداخلية السورية : اصابة ٣ أشخاص وأضرار مادية بسقوط ١٤ قذيفة أطلقها الارهابيون على دمشق حتى الان
مصدر عسكري في تعز : تدمير آلية لمرتزقة العدوان بصاروخ موجه في جبهة الساحل الغربي ومصرع طاقمها
توقيع مذكرة تفاهم بين قطر وتشاد في الدوحة تقضي باستئناف العلاقات وعودة السفراء
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تبرير انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين بالمخاوف الأمنية
وزارة الاتصالات العراقية تعلن تنفيذ خطة لتخفيض أسعار الانترنت بنسبة 50%
عشرات حالات الاختناق واعتقال 3 مواطنين بينهم مراسل قناة القدس محمد علوان خلال قمع الاحتلال للمتضامنين مع الناشط منذر عميرة أمام سجن "عوفر" برام الله
قبرص تلجأ للأمم المتحدة لإنهاء الحصار العسكري التركي لمياهها الإقليمية
ترامب يأمر بالتحقيق حول احتمال انتهاك روسيا معاهدة "القوات النووية المتوسطة"

وزير خارجية اسبانيا: ايران بلد قوي ومؤثر في المنطقة

وزير خارجية اسبانيا: ايران بلد قوي ومؤثر في المنطقة
الأربعاء ٢١ فبراير ٢٠١٨ - ٠١:٤٨ بتوقيت غرينتش

وصف وزير الخارجية الاسباني، اليوم الأربعاء، الجمهورية الاسلامية الايرانية بأنها بلد قوي ومؤثر في المنطقة، مؤملا بأن يؤدي التعاون والتشاور بين طهران ومدريد الى تعزيز الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة.

العالم - ايران

وخلال لقائه بطهران اليوم مع الرئيس الايراني حسن روحاني، قدم ألفونسو داستيس التعازي والمواساة باسم حكومة اسبانيا وشعبها الى ايران حكومة وشعبا بحادث سقوط طائرة نقل الركاب ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 65 شخصا.

وأشار داستيس الى العلاقات الودية العريقة بين ايران واسبانيا، داعيا الى تنمية العلاقات بين البلدين وتعزيزها وترسيخها بشكل شامل.

ووصف وزير خارجية اسبانيا، ايران بأنها بلد قوي ومؤثر في المنطقة، معربا عن امله بأن يؤدي تطوير التعاون والتشاور بين طهران ومدريد الى تنمية وتعزيز الاستقرار والرفاهية والامن لشعوب المنطقة.

واشار الى أن طاقات وفرصا جيدة لتنمية العلاقات الشاملة بين ايران واسبانيا قد توفرت وخاصة بعد الاتفاق النووي، وقال: علينا ان نبذل الجهود من أجل أن نطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها الزراعة والصناعة والبيئة والعلمية والاكاديمية والتجارية والاقتصادية والتعاون الاقليمي والدولي أكثر مما مضى.

وأكد الوزير الاسباني الدعم التام للاتحاد الاوروبي لاستمرار الاتفاق النووي، وقال: ان تطوير العلاقات مع ايران يحظى بالاهمية بالنسبة لاسبانيا ودول الاتحاد الاوروبي، فمن خلال استمرار الاتفاق النووي يمكننا ان نعزز علاقاتنا.

ولفت وزير خارجية اسبانيا الى ضرورة تدخل الدول المؤثرة في المنطقة لإنهاء الظروف الانسانية المتفاقمة في اليمن، مردفا نرى ان على جميع الدول ان تولي اهتمامها بإقرار السلام والامن والاستقرار في المنطقة، وفي هذا الاطار لابد من تجنب اي سباق للتسلح.

109-4

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الاسباني في طهران لبحث دعم التبادل التجاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماليزيا.. إعتقال 11 إرهابي من جماعة "أبو سياف"

مصرع مرتزقة وإعطاب آلية لهم في مأرب وتعز والبيضاء

المستثمرون في صدمة بعد الإعتقالات الأخيرة.. ماذا يفعل "بن سلمان" لطمأنتهم؟!

شاهد: تعرفت على "قاتلها" وهي في المستشفى

شمخاني يؤكد ضرورة تدخل الاتحاد الاوروبي في ازمة اليمن

مصر.. محاكمة خلية "إرهابية" بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي

من هو أبو أيمن المصري الذي يهدد مقتله بإندلاع معركة كبرى شمال سوريا؟

ظريف: امريكا ستنعزل بخروجها من الإتفاق النووي

استرخى الجنود السوريون فقُتلوا ومعهم متعاقدون روس!!

المغرب يفكك "خلية داعشية"

الأردن.. الحكومة تلقي مرضى السرطان في الشارع!

روحاني: الحكومة تدعم حراس أمن البلاد بكل ما لديها من القوة

روحاني: إيران تمتلك أرضية اقتصادية كبيرة، ومؤهلة للاستثمار

واشنطن في سوريا.. تكتيكات متعددة لهدف واحد

العميد حاتمي: سياسة إيران توفير الأمن للمنطقة في إطار القوانين الدولية

السعودية تلغي "بيت الطاعة"!

علماء البحرين يحملون نظام آل خليفة مسؤولية ماحدث لشهداء الحرية

اختيار السوري علي الزعبي "رجل العام" في هنغاريا

دعوة روسية فصيحة: على جميع الأطراف الخارجية الحوار مع دمشق

"صدام" يستنفر الأجهزة الأمنية في الكويت!

الأکثر مشاهدة