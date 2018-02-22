الافراج عن 9 صيادين ايرانيين محتجزين في السعودية

العالم - ايران

واضاف احمدي اليوم الاربعاء في حديث مع مراسل "ارنا" ان هولاء الصيادين كانوا على متن سفينة صيد حيث عناصر خفر السواحل السعودية اوقفتهم قبل عامين في المنطقة الواقعة بين جزيرتي "فارسي" الايرانية و"العربية" السعودية.

واضاف ان صاحب السفينة اصيب برصاص خلال عملية التوقيف ولم يقتف له اثر لحد الان.

وصرح ان هولاء الصيادين هم من اهالي جزيرة "شيف" وليس لديهم اي معلومات حول مصير صاحب السفينة.

وقال انه تم توقيف السفينة واحتجاز طاقمها بسبب دخولها المياة الاقليمية السعودية حسبما زعمت سلطات هذا البلد.

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