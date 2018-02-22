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امير عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب

امير عبداللهيان: ايران ستواصل دعمها الحازم لسوريا في مكافحة الارهاب
الخميس ٢٢ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

اكد المستشار الاعلى لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان دعم الجمهورية الاسلامية الحازم لسوريا في سياق مكافحة الارهاب ودعم الشعب السوري والمساعدة بعملية اعادة البناء والاعمار في هذا البلد.

وفي تصريح ادلي به للصحفيين الاربعاء علي هامش اجتماع اللجان المركزية لاساتذة الجامعات التعبويين لجامعات خوزستان (جنوب غرب)، اشار امير عبداللهيان الي احدث التطورات في سوريا وسياسة ايران في المنطقة، وقال، ان ايران باتخاذها نهجا صائبا واستراتيجيا ودقيقا في دعم سوريا تمكنت من ان تخطو خطوة مهمة واستراتيجية لتوفير الحد الاقصى من الامن القومي والمساعدة بدعم امن المنطقة والذي يعد جزءا لا ينفصم عن امن جميع الدول.

واضاف، ان دعم ايران لسوريا في سياق مكافحة الارهاب، قرار دقيق وصائب للرقي بالامن القومي للبلاد واستقرار المنطقة.

كما نوه امير عبداللهيان الى اوضاع اليمن وجرائم آل سعود فيه قائلا، ان السعوديين مازالوا مستمرين في خطئهم الاستراتيجي بالاستمرار في العدوان العسكري على اليمن، لذا ينبغي وقف هذه الهجمات سريعا وان تحظى قضية اليمن باهتمام المجتمع الدولي في مسارها السياسي.

واضاف، ان الحصار الاقتصادي المفروض علي اليمن من قبل السعودية والامارات وبعض الدول الاخري قد خلق ظروفا انسانية كارثية فيه.

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