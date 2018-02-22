تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

وأوضح عزيز فيلي ، في تصريحات لوكالة الانباء الايرانية اليوم الخميس، أن 'الأحوال الجوية تمنع فرق الإنقاذ من استكمال عمليات بحثها عن الجثث أو حتى نقل الجثث إلي أسفل الجبل، يضاف إلي هذا عدم قدرة طائرات الهليكوبتر علي الهبوط في هذه المنطقة الوعرة'.

وحول عدد الجثث التي تم العثور عليها والصندوق الأسود للطائرة، قال معاون محافظ كهكيلوية وبوير احمد: 'ليس لدي رقم محدد لعدد الجثث، لكن آخر المعلومات تفيد بالعثور على أكثر من نصف جثامين الضحايا، وبعضها بحاجة لفحوص الحمض النووي، للتعرف علي هويتها'.

كما ذكر أن 'الصندوق الأسود لم يتم العثور عليه حتى اللحظة'.

يذكر ان الطائرة المذكورة من طراز 'أية تي آر -72' التابعة لشركة 'آسمان' للطيران الايرانية والتي كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب) قد سقطت صباح الاحد في مرتفعات منطقة بادنا التابعة لسميرم الواقعة جنوب محافظة اصفهان (وسط).

112