اللواء باقري: لن نسمح لمثيري الشغب بتكرار مسرحيات مثل احداث شارع باسداران

العالم - إيران

وقال اللواء باقري في بيان اصدره على خلفية استشهاد تعبويين وثلاثة من قوى الامن الداخلي على يد مثيري الشغب انه لاشك ان هذه الاجراءات الوحشية خلال ايام ذكرى استشهاد بضعة الرسول فاطمة الزهراء عليها السلام تكشف عن المساعي الشيطانية لجبهة العدو انتقاما للاذلال الذي منيت به جراء انتصارات جبهة المقاومة والمشاركة الملحمية للشعب الايراني في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

وتابع ان ضمان الامن الراسخ والاستقرار الوطني الشامل بالبلاد اليوم اثار بشدة حفيظة الاعداء الخبثاء الذين عرضوا للخطر في مسرح الجريمة الاخيرة اموال ونواميس المواطنين للخطر مؤكدا ان الأمن الذي تتمتع به ايران في ظل الاوضاع المضطربه في المنطقة هي نعمة كبيرة لم تأتي بسهولة لكي تتمكن اية مجموعة قذرة من استهدافها ويثير مخاوف المواطنين الاعزاء في العاصمة او مناطق اخرى من وطننا الاسلامي.

واشاد بهمة ودراية ودقة عمل قوى الامن الداخلي والتعبئة في ادارة هذه الفتنة ونجاحهم في احباط مؤامرة مثيري الشغب ومن يكنون السوء للنظام والشعب الايراني بعد تقديمهم خمسة شهداء اعزاء .

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