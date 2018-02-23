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وزير الثقافة والسياحة العماني يزور ایران الاحد المقبل

وزير الثقافة والسياحة العماني يزور ایران الاحد المقبل
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

يعتزم وزير الثقافة والسياحة العماني أحمد بن ناصر المحرزي زيارة محافظة قزوين (شمال ايران) على رأس وفد رفيع يوم الاحد المقبل.

العالم - إيران

وسيشارك الوزير العماني خلال زيارته لقزوين والتي تستغرق يوما واحدا في مراسم تقام في مجمع "سعد السلطنة" التاريخي الثقافي بحضور محافظ قزوين ومدير عام التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحية في المحافظة حيث ستقدم خلال المراسم تقريرا عن مشاريع ترميم الابنية التاريخية في المحافظة والقدرات التقنية للقطاع الخاص في ترميم وإحياء المعالم الاثرية.

يذكر ان الوزير العماني سيبدأ زيارة لايران تستغرق ثلاثة ايام وذلك بهدف تعزيز وتطوير العلاقات السياحية بين البلدين وسيلتقي الوفد علي اصغر مونسان مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة كما سيزور مجمع باغ نكارستان بطهران والمعالم السياحية الرئيسية في محافظة شيراز.

 

 

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