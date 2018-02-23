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بعيدي نجاد: ايران وبريطانيا اتخذتا قرارات مهمة بشأن انهاء الحرب في اليمن

بعيدي نجاد: ايران وبريطانيا اتخذتا قرارات مهمة بشأن انهاء الحرب في اليمن
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

قال السفير الايراني في بريطانيا حميد بعيدي نجاد، ان ايران وبريطانيا اتخذتا قرارات مهمة بشأن انهاء الحرب في اليمن.

العالم - إيران

وكتب السفير الايراني في بريطانيا عبر قناته الخاصة على تلغرام، ان زيارة عراقجي الى بريطانيا لاجراء الجولة الثانية من المحادثات السياسية الشاملة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة في ظل الظروف الدولية والاقليمية الحساسة هذه، وبالنظر الى مستجدات الاتفاق النووي من جهة والمباحثات المهمة على مستوى مجلس الامن الدولي وعلى مستوى القوى الكبرى والاقليمية لانهاء ازمة اليمن من جهة اخرى، فإن الجانبين يسعيان عبر مزيد من التنسيق لزيادة امكانية تأثير  الاجراءات الجماعية .

وأضاف، وحول الاتفاق النووي، ان ايران وبريطانيا لديهما وجهة نظر مشتركة تجاه الحفاظ على الاتفاق النووي ومعارضة أي تغيير بالاتفاق بالشكل الذي يقترحه ترامب، وفي هذا الشأن حدثت مشاورات مهمة بين الجانبين من اجل كيفية مواجهة مخاطر الاتفاق النووي، وفي غضون ذلك ما هو واضح ان خلافات بريطانيا والدول الاوروبية مع امريكا جدية في هذا الشأن.

ونوه السفير الايراني في بريطانيا الى الخلافات الاقليمية بين ايران وبريطانيا، قائلا، بالتأكيد عندما يصل الأمر الى قضايا تتعلق بالمستجدات الاقليمية، فإن التفاهم بين الجانبين ليس كاملا، للبلدين خلافات مهمة، لكن في الوقت ذاته وبالنظر الى وجهات نظر البلدين حيال ضرورة انهاء سريع لحرب اليمن التي تحولت الى حرب لاإنسانية سافرة، فإن ايران وبريطانيا اتخذتا قرارات مهمة بشأن انهاء الحرب في اليمن، و ايران في هذا الاطار اعلنت معارضتها الشديدة لإدانتها في مسودة مشروع أممي حول اليمن، اذ تقرر ان تستمر المشاورات المكثفة بين الجانبين لحل المشكلة.

 

 

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