بالصور مجموعة من الغربان تقدم هدايا رائعة يوميا لطفلة

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يبدو الأمر غير منطقي ولكنه واقع فالطفلة “غابي مان”، هذه الفتاة الصغيرة والتي تبلغ من العمر فقط 8 سنوات وتعيش بالعاصمة الأمريكية واشنطن هذه الفتاة لها أصدقاء كثيرين من الغربان منذ أن كانت في الرابعة من عمرها وهي تداوم على وضع الطعام لهم بشكل يومي وكذلك هم لا ينكرون هذا الفضل وانما يقدمون لغابي هدايا بصفة مستمرة وهدايا مختلفة لكن ما هي الهدايا التي من الممكن ان تقدمها الغربان لغابي؟

هذه الهدايا عبارة عن قطع معدنية وأخري بلاستيكية وقطع الليجو بأشكال مختلفة يكون أجملها ما هو على شكل قلب وأيضا مجموعة من الأزرار التي تستخدم في الملابس في كل الأحوال أنا وانت وغيرنا قد يري ان هذه أشياء تافهة وليست ذات قيمة ولكنها بالنسبة للطفلة غابي أشياء ذات قيمة كبيرة واليكم مجموعة صور للطفلة غابي وغربانها والهدايا التي يقدمونها لهم .