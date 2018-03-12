بالفيديو شاهد نبات مذهل ينتج الطماطم والبطاطس في نفس الوقت

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يتم هذا الدمج عن طريق قطع فروع من نبتت الطماطم التي تنمو فوق سطح التربة وتثبيتها مع فرع البطاطس الذي ينمو تحت سطح التربة ، واستحدثت هذه الطريقة لأنها تنتج محصولا اعلي ، وغير ذلك تكون مقاومة للأمراض ،و تتميز الطماطم المنتجة باحتوائها على نسبة عالية من السكر ، والأكثر أهمية من ذلك أنها غير معدلة جينيا ، وما يجعل هذا الدمج يحدث أساسا ان الطماطم و البطاطس من نفس عائلة النباتات حيث انه من المهم في عملية الدمج أن يكونا من نفس القطر، واستلزم هذا الاستحداث حتى يتم 15 سنة ، و يبلغ عدد بنات الطماطم التي بيعت في بريطانيا 40.000 ، ويبلغ سعر هذه النبتة 20 دولار ،وتقول الشركة المستحدثة لها أنها مناسبة للزراعة داخل حدائق المنزل او خارجها ، ويلغ إنتاج النبتة من البطاطس البيضاء 2 كجم ويمكنك استخدامها كالبطاطس العادية تماما ، فيمكن سلقها او قليها كما تقول الشركة .

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