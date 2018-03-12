تخرصات الجبير متواصلة: "إيران الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم"

وزعم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، أمام "معهد ايغمونت البحثي" في بروكسل، "إن إيران هي الخطر الأوحد والأكبر على المنطقة والعالم".

وتابع الجبير تخرصاته بالإدعاء بأن إيران تدعم الإرهاب، وزعم بتزويد انصار الله في اليمن بالصواريخ الباليستية من قبل ايران، معتبرا إلى أن ملف اليمن شائك ومعقد، وقال ان العدوان على اليمن فرض ولم تكن خيارا نظرا لأن انصار الله قوضوا أكثر من مرة الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل على حد زعمه.

وزعم الجبير إن انصار الله يمنعون إيصال المساعدات الإنسانية ويهاجمون المدن ويقتلون المدنيين.