بالفيديو... شاهد لحظة استهداف المسلحين لمباراة كرة القدم في دمشق وهذا ما حدث!

يواصل مسلحو الغوطة الشرقية لدمشق باستهداف احياء عديدة في العاصمة دمشق بوابل من القذائف الصاروخية، موقعين العشرات بين شهداء ومصابين .

واستهدفوا يوم امس الخميس العديد من الاحياء السكنية في العاصمة دمشق، وطالت قذائفهم محيط ملعب تشرين في منطقة البرامكة وذلك خلال مباراة فريق الجيش والاتحاد .

ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو ، يظهر لحظة دوي انفجار القذيفة الصاروخية بجوار الملعب، الامر الذي دفع بالحكم لايقاف المباراة لبعض الوقت، فيما لوحظ بدء خروج الجماهير خوفا على حياتهم من قذائف المسلحين.

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