الأمم المتحدة: تورط عسكريين من جنوب السودان بجرائم حرب

العالم - إفريقيا

ويعد هذا تحولا كبيرا عن تقارير الأمم المتحدة السابقة التي كانت توثق الجرائم وليس مرتكبيها.

وقال محققون من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان إن نتائج تحقيقاتهم استندت إلى مقابلات مع مئات الشهود وصور الأقمار الصناعية ونحو 60 ألف وثيقة ترجع إلى وقت اندلاع الحرب.

ويثبت التقرير الذي صدر اليوم الجمعة أسباب "مسؤولية القيادة الفردية عن الاعتداءات واسعة النطاق أو الممنهجة ضد المدنيين" التي ارتكبها مسؤولون عسكريون كبار من بينهم ثمانية برتبة لفتنانت جنرال وثلاثة من حكام الولايات.

وقال متحدث باسم الحكومة إنها ترغب في محاسبة المسؤولين عن أي جرائم.

وقال ماوين ماكول المتحدث الشؤون الخارجية "ستحاسب الحكومة المسؤول عن أي جرائم. إنها حكومة مسؤولة".

وحتى الآن لم يحاكم سوى عدد قليل جدا من المسؤولين العسكريين أو الحكوميين في جنوب السودان بتهمة ارتكاب جرائم ضد مدنيين.

