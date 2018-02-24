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باكستان: سنستمر في إكمال مشروع انبوب نقل الغاز من ايران

باكستان: سنستمر في إكمال مشروع انبوب نقل الغاز من ايران
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم الخارجية الباكستانية 'محمد فيصل' ان بلاده لم تتخل عن مشروع نقل الغاز من ايران الى باكستان وستستمر في تنفيذ هذا المشروع.

العالم - إيران

واضاف فيصل اليوم الجمعة في مؤتمره الصحفي، إن الحكومة الباكستانية تتابع موضوع مشروع انبوب نقل الغاز من ايران.

وكان فيصل قد اشار الاسبوع الماضي في مؤتمره صحفي الى حاجات بلاده المتنامية للطاقة وضرورة تنفيذ مشروع انبوب نقل الغاز من ايران واضاف ان اسلام اباد ستقف الى جانب ايران لإكمال المشروع المعروف بانبوب السلام.

ووصف ايران و باكستان بانهما دولتان شقيقتان واضاف ان باكستان ستواصل اتصالاتها مع ايران حول مشروع انبوب نقل الغاز.

وكانت باكستان قد وقعت مع ايران اتفاقية نقل الغاز من ايران اليها عبر انبوب 'السلام' إلا أنها ورغم مضي ثلاث سنوات على نهاية المهلة المحددة التي تنص عليها الاتفاقية، لم تقم بتنفيذ اي من تعهداتها تجاه الاتفاقية حيث لم تتخذ اي خطوة لمد انبوب نقل الغاز على اراضيها فيما التزمت ايران بتعهداتها ومدت انبوب نقل الغاز على اراضيها حتى الحدود المشتركة مع باكستان.

وفي جانب اخر من تصريحاته اكد فيصل ان ايفاد قوات باكستانية الي السعودية لا يأتي في اطار الانضمام الى التحالف العسكري بل يهدف الى تدريب القوات السعودية.

 

 

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