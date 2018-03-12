ماذا قال قيادات في الحشد الشعبي عن الشهيد عماد مغنية؟

العالم – العراق

واكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في كلمته خلال الاحتفالية ، ان الشهيد القائد عماد مغنية من رموز المقاومة المشاركين في جميع جبهاتها.

وقال المهندس ان "الشهيد مغنية لا يزال حاضرا بجميع ساحات المواجهة، بوصفه مدرسة جهادية أرهبت الأعداء".

واضاف المهندس، ان "عماد مغنية شارك جميع حركات المقاومة جهادها وواجه عدو الأمة المتمثل بإسرائيل".

وتابع من جهة أخرى، انه "ببركة دماء الشهداء استطعنا تحقيق هذا النصر الكبير ودحر داعش في العراق".

كما اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ان عمدة المقاومة في العراق استمدت من تضحيات الشهداء ومنهم القائد عماد مغنية.

وقال الخزعلي انه "ليعلم العالم اجمع ان هناك دماء اريقت على هذه الارض من اجل الدفاع عنها"، مبينا ان "ابناء الحشد الشعبي هم الذين استوعبوا مئات آلاف الارهابيين ولبوا فتوى المرجعية بالجهاد".

واضاف، ان "عمدة المقاومة الاسلامية التي حصلت في العراق كانت ثمرة عطاء الشهيد مغنية".

بدوره اكد القيادي في كتائب حزب الله العراقي السيد جاسم الجزائري، أن الشهيد عماد مغنية يعتبر الشريك الفعلي والحقيقي لانتصارات المقاومة التي تحققت في العراق

.وقال الجزائري ان "الشهيد القائد مغنية يعتبر الشريك في انتصارات المقاومة والانجازات التي تحققت ضد داعش في العراق".

واضاف، ان "اي مخطط خططت له اسرائيل سيفشل".