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حجم التبادل التجاري لايران بلغ 80 مليار دولار خلال 10 اشهر

حجم التبادل التجاري لايران بلغ 80 مليار دولار خلال 10 اشهر
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن المدير العام لشؤون التخطيط في منظمة تنمية التجارة الايرانية محمد رضا ايزديان ان اجمالي حجم التبادل التجاري للبلاد خلال 10 اشهر اي منذ بداية العام الايراني الجاري (بدا في 21 اذار/ مارس 2017) لغاية الان بلغ 80 مليار دولار اي بنسبة نمو قدرها 12 بالمائة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الفائت.

العالم - إيران

وقال ايزديان اليوم الجمعة ان اجمالي حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية من حيث الزنة بلغ 135مليون طن في هذه الفترة، أي بزيادة قدرها 0،4 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

واضاف، انه خلال هذه الفترة بلغت زنة السلع غير النفطية المصدرة للخارج 105 ملايين طن بقيمة 37 مليار دولار بنمو قدره 1.7 بالمائة من حيث القيمة وانخفاض قدره 2 بالمائة من حيث الزنة.

وقال ان صادرات المكثفات الغازية بلغت 14.5 مليون طن بقيمة 5.7 مليار دولار والمنتجات البتروكيمياوية 31 مليون طن بقيمة 12.6 مليار دولار والمنتجات الزراعية بقيمة 3.2 مليار دولار.

واضاف، ان صادرات الصناعة والسجاد والمعادن سجلت نموا ملحوظا في العام الجاري، مشيرا بذلك الى اهمية هذه القطاعات من ناحية توفير فرص العمل.

واوضح ان قيمة صادرات ايران من السجاد والصناعات اليدوية بلغت خلال الاشهر العشرة الماضية 377 مليون دولار مسجلة بذلك نموا بنسبة 18 في المئة مقارنة عما كانت عليه في العام الماضي.

وتابع قائلا ان الصين والامارات العربية المتحدة والعراق تعد الاسواق الرئيسية لصادرات هذه السلع الايرانية تلتها كوريا الجنوبية وتركيا والهند وافغانستان وباكستان.

وفيما يتعلق بحجم استيراد ايران من مختلف السلع اوضح انه بلغ 42.8 مليار دولار مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المئة، فيم بلغ حجم الصادرات 37 مليار دولار اي ان العجز في الميزان التجاري للبلاد بلغ 5.8 مليار دولار وقد شهد تحسنا في ضوء ان العجز كان 8 مليارات دولار قبل عدة اشهر.

 

 

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