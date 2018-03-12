مصر تحرص على تعريف السائح الروسي بالحضارة القديمة

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وأضاف الوزير، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 23 فبراير/شباط، على هامش حفل ختام "سيمبوزيوم مصر الدولي للنحت"، إن مصر تولي عناية خاصة للسياحة الروسية، وتعمل على الترويج للسياحة المصرية في روسيا.

وتابع: "السياح الروس يحبون الحضارة المصرية القديمة، مثلما يحبون المناخ والسياحة، ونحن نرحب بهم دائما في المتاحف والأماكن الأثرية، مثلما نرحب بهم في المدن السياحية والساحلية، وهم يمثلون أهمية خاصة بالنسبة لمصر".

وأشاد العناني بالقيادة السياسية الروسية، التي أقرت عودة رحلات الطيران بين مصر وروسيا من جديد، قائلا: "نرحب دائما بالسياح الروس في مصر، ونعلم أنهم مهتمون بالأثار والحضارة المصرية، لذلك نحرص على توفير كافة المعلومات والدعاية التي يحتاجونها".