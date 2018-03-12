هذه هي مهام "اللجنة 24" الأممية التي انتخب بشار الجعفري مقررا لها

وتعرف اللجنة ايضا باسم اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار وهي كيان الأمم المتحدة المكرس حصرياً لقضية إنهاء الاستعمار، أنشأتها الجمعية العامة في سنة 1961 بغرض رصد تنفيذ الإعلان (قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960.

وتستعرض اللجنة الخاصة سنوياً قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها الإعلان وتضع توصيات بشأن تنفيذه.

وهي تستمع أيضاً إلى بيانات من ممثلي الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وتوفد بعثات زائرة، وتنظّم حلقات دراسية بشأن الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الأقاليم.

وعلاوة على ذلك، تضع اللجنة الخاصة سنوياً توصيات بشأن نشر المعلومات لتعبئة الرأي العام دعماً لعملية إنهاء الاستعمار، وتحتفل بأسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.