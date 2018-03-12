أسير فلسطيني يطعن سجانا إسرائيليا في سجن ببئر السبع

العالم- فلسطين المحتلة

وأفادت القناة السابعة العبرية أن أحد أسرى حركة حماس طعن بآلة حادة سجان في سجن “أوهلي كيدار” في بئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة وأصابه بخدوش سطحية.

ولفتت القناة العبرية إلى أن إدارة السجن قامت بمعاقبة الأسير الذي لم تكشف عن هويته حتى اللحظة عبر نقله إلى العزل الإنفرادي.

ويعاني مئات الأسرى الفلسطينيون في هذا المعتقل الاسرائيلي وغيره من الانتهاكات الممارسة بحقهم من قبل سلطات الاحتلال التي تحرمهم أدنى الحقوق التي تكفلها القوانين والأعراف الدولية للأسرى.

وتفرض سلطات الاحتلال إجراءات عقابية على الأسرى؛ من قبيل سياسة العزل الانفرادي والإهمال الطبي والتنقلات المفاجئة في صفوفهم.