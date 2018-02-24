اللواء صفوي: اعمال الشغب الاخيرة ترمي الى الهاء ايران

العالم - إيران

واشار اللواء صفوي لدى تفقده حشدا من القادة والمسؤولين العسكريين في محافظة خوزستان اليوم الجمعة الى ان حرس الثورة هم الدعامة الراسخة للثورة والشعب مشيدا باداء الحرس الثوري في ضمان امن محافظة خوزستان.

وافاد بان محافظة خوزستان هي قلب ايران النابض وان اي ضرر يلحق بهذه المحافظة هو بمثابة اضرار بالثورة الاسلامية والشعب الايراني وعلى القوات المسلحة ولاسيما الحرس الثوري العمل على ضمان الامن في المحافظة ودرء التهديدات التي تستهدف امن هذه المحافظة .

وتابع صفوي ان اعدائنا يعلمون بان ايران هي ليست افغانستان والعراق وان الجمهورية الاسلامية باتت من القوة الان بحيث ان الاميركان والصهاينة يعلمون بانهم غير قادرين على مواجهتنا واوضح بان التهديدات تغيرت طبيعتها فلا توجد تهديدات عسكرية جادة ولكن لاينبغي ان نستصغر العدو.

واضاف ان التهديدات اتخذت منحى اخر وتحولت من تهديدات خارجية الى تهديدات داخلية تستهدف الامن القومي وباتت القضايا المتعلقة بالامن الداخلي تحظى باهتمام اكثر فاكثر بحيث ان واحدة من اهداف العدو الخارجي من اثارة اعمال الشغب الاخيرة هي الهاء ايران بالداخل وشق وحدة صف الشعب ومسؤوليه.

ولفت اللواء صفوي الى ان الهدف الغائي للعدو من استهداف الامن القومي الايراني وقال ان الهدف الغائي للاعداء هو اثارة قضايا وتهديدات تستهدف الامن القومي والداخلي ولكنهم لن يكتب لهم النجاح في ذلك فها هي الجمهورية الاسلامية الايرانية على اعتاب الذكرى الاربعين لانتصارها وقد تحولت الى قوة اقليمية كبيرة وتلعب دورا في ضمان الامن والسلام في غرب اسيا.

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