خلطة بذور الكمون لتطويل الشعر بشهر واحد!

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تعمل بذور الكمون على الحد من القشرة ومعالجة الشعر التالف، إذا طبقت بذور الكمون بانتظام، ستحصلين على تألق وحجم لشعرك.

خلطة طبيعية من بذور الكمون



المكونات:

- ½ كوب من زيت الزيتون

- ملعقتان صغيرتان من بذور الكمون



طريقة التحضير:

-ضعي ملعقتين صغيرتين من بذور الكمون، مع 1/2 كوب من زيت الزيتون في وعاء

-اتركي البذور منقوعة في الزيت مدة 12 ساعة

-بعدها اخلطي المكونات جيدًا

-ضعي الخليط على فروة رأسك

-لفّي شعركِ بمنشفة دافئة

-اتركيه لمدة 20 دقيقة

-اغسلي شعركِ بالماء الفاترة

طبّقي هذه الخلطة مرتين في الأسبوع، لكن ننصحكِ أن تنوّعي مرة من خلال دمج الكمون مع زيت الزيتون، ومرة أخرى مع زيت الخروع، وستحصلين على نتائج رائعة بعد شهر.