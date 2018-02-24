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ضبط اسلحة في خلية لمثيري الشغب بشارع باسداران في طهران

ضبط اسلحة في خلية لمثيري الشغب بشارع باسداران في طهران
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلن ابوالفضل حسن بيكي عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي عن ضبط كمية من الاسلحة في خلية لمثيري الشغب في شارع باسداران شمال العاصمة طهران .

العالم - إيران

واشار حسن بيكي في افادة صحفية الى ان اعمال الشغب الاخيرة في شارع باسداران بطهران والتي ادت الى استشهاد ثلاثة من قوى الامن الداخلية واثنين من اعضاء التعبئة الشعبية وقال انه اول ملاحظة ينبغي الاشارة اليها حول اعمال الشغب الاخيرة هي ان الدراويش لم يكونوا على استعداد لاثارة الاضطرابات .

واضاف ان زعيم الدراويش نور علي تابندة كان قد اعلن الاسبوع الماضي مرارا بان مجموعة مزودة بالاسلحة البيضاء يتواجدون في اطراف منزله وهم لاينتمون له وقد طالبهم بالمغادرة والعودة الى مدنهم على وجه السرعة .

وافاد النائب حسن بيكي بان الجماعة التي تواجدت في اطراف منزل زعيم الدراويش نور علي تابندة خلال الاسابيع الاخيرة هم متطرفون قد انشقوا من دراويش كناباد وان بعضهم يعيش الان في قم والقسم الاخر في بروجرد والقسم الثالث في مناطق بشيراز. وقد اعلن اعضاء هذه الجماعة صراحة بانهم لايقبلون الجمهورية الاسلامية الايرانية ولم ينكروا ارتباطهم بالكيان الصهيوني وهم لايعتبرون انفسهم جزء من فرقة الدراويش بل هم جماعة منشقة من هذه الفرقة .

واعلن النائب حسن بيكي انه الى جانب المتطرفين المرتبطين بفرقة الدروايش كان هناك عناصر مرتبطون باعداء الثورة الاسلامية شاركوا في اعمال الشغب الاخيرة في باسداران وذلك بالتعاون مع بعض اجهزة التجسس وقد خزنوا كمية كبيرة من الاسلحة في احدى خلاياهم لاستخدامها عند تصاعد اعمال الشغب ولكن هذه المؤامرة احبطت من خلال يقظة قوى الامن الداخلي وكوادر الامن.

 

 

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