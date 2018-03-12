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الدوري الاوروبي

مواجهة كلاسيكية بين ميلان وارسنال في ثمن النهائي

مواجهة كلاسيكية بين ميلان وارسنال في ثمن النهائي
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

اسفرت قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) لكرة القدم عن مواجهة كلاسيكية بين ميلان الايطالي وارسنال الانكليزي.

وكان ميلان الذي بدأ يعيش فترة جيدة منذ ان استلم تدريبه نجم خط وسطه السابق جينارو غاتوزو بعدم خسارته في آخر 10 مباريات له في مختلف المسابقات، تخطى لودوغورتس البلغاري برباعية نظيفة في مجموع المباراتين في الدور السابق. اما ارسنال وبعد ان هزم اوسترسوند السويدي المغمور 3-صفر في عقر دار الاخير، خسر امامه الخميس على ملعب الامارات 1-2.
وكان اخر لقاء بين الفريقين في دوري ابطال اوروبا موسم 2011-2012، حيث فاز ميلان ذهابا برباعية نظيفة، ملحقا بالفريق اللندني اقسى هزيمة له على الصعيد القاري، قبل ان يرد فريق الفرنسي ارسين فينغر اعتباره بعض الشيء بفوزه بثلاثة اهداف على ملعبه دون ان يكون ذلك كافيا للتأهل الى ربع النهائي.
اما الفرق الاخرى العريقة، فجنبتها القرعة مواجهة قوية، حيث يخوض اتلتيكو مدريد الاسباني الذي بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين في اخر اربع سنوات، فيخوض مواجهة سهلة مع لوكوموتيف موسكو الروسي، فيما يلعب ليون الفرنسي مستضيف المباراة النهائية مع سسكا موسكو الروسي.
في المقابل، يلتقي بوروسيا دورتموند الالماني جاره النمسوي سالزبورغ الاقل خبرة منه قاريا. وتقام مباريات الذهاب في 8 اذار/مارس المقبل والاياب في 15 منه.
يذكر ان الفائز بهذا اللقب يتأهل مباشرة الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل.
       
       - برنامج المباريات:
       لاتسيو (ايطاليا) - دينامو كييف (اوكرانيا)
       لايبزيغ (المانيا) - زينيت سان بطرسبرغ (روسيا)
       اتلتيكو مدريد (اسبانيا) - لوكوموتيف موسكو (روسيا)
       سسكا موسكو (روسيا) - ليون (فرنسا)
       مرسيليا (فرنسا) - اتلتيك بلباو (اسبانيا)
       سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - فيكتوريا بلزن (تشيكيا)
       بوروسيا دورتموند (المانيا) - سالزبورغ (النمسا)
       ميلان (ايطاليا) - ارسنال (انكلترا)
       
      

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