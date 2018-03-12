واشنطن تفرض حزمة شديدة من الحظر ضد كوريا الشمالية

العالم - الأميركيتان

وسبق أن أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن هذه الحزمة من العقوبات "هي الأشد من أي وقت مضى".

وأوضح أن العقوبات الجديدة "تستهدف النقل البحري في كوريا الشمالية وشركات تجارية.. وتهدف إلى تقييد قدرة النظام على نقل النفط والغاز والفحم في المياه الدولية.

وتفرض العقوبات على 27 شركة للنقل والملاحة البحرية و28 سفينة وفرد واحد من دول مختلفة في أنحاء العالم، بما فيها كوريا الشمالية والصين وسنغافورة وتايوان وغيرها. إنها عقوبات جدية وتشمل العالم كله تقريبا".

وأكدت الإدارة الأمريكية أن هذه العقوبات هي الأكبر لكنها ليست الأخيرة، والولايات المتحدة ستستمر في فرض العقوبات على كوريا الشمالية مستقبلا، حتى "نزع السلاح النووي منها بالكامل".

ومن المقرر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم الجمعة عن فرض حزمة غير مسبوقة من العقوبات ضد كوريا الشمالية.

ونشرت "رويترز" جوانب من خطاب ترامب المتوقع حيث قال: "أعلن اليوم أننا نفرض أكبر حزمة من العقوبات على الإطلاق بحق النظام الكوري الشمالي".

وذكر ترامب أن الخزانة الأمريكية ستتخذ قريبا خطوات عقابية بغية قطع إمدادات الوقود والأموال لبيونغ يانغ لمنعها من تطوير برنامجها النووي والعسكري.

وأشارت الوكالة إلى أن العقوبات الجديدة قد تهدد الانفراج الأخير بين الكوريتين، حيث انطلقت تحضيرات للمفاوضات بين الجارتين الشمالية والجنوبية بشأن عقد لقاء قمة تاريخي بين زعيميها كيم جونغ أون ومون جيه إن، وهذا أمر لا يروق للولايات المتحدة إطلاقا.

