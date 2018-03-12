مسؤول أمريكي يتوقع فتح السفارة الأمريكية بالقدس في مايو

العالم - فلسطين

وأعلن ذلك المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه في حديث إلى وكالة "رويترز" اليوم الجمعة.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في "تويتر" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لزرع "إسرائيل"، وهي 14 مايو/أيار.

وأعرب كاتس عن امتنانه للإدارة الأمريكية، قائلا إن هذه الخطوة "العادلة والصحيحة" ستكون أفضل هدية للإسرائيليين بهذه المناسبة على حد زعمه.

وأكدت قناتا "Hadashot new" و"العاشرة" الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكرى إعلان دويلة "إسرائيل" واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس"عن أربعة مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض ينظر إلى مبادرة من رجل الأعمال الأمريكي من أصول يهودية المنتمي إلى الحزب الجمهوري، شيلدون أديلسون، لتمويل المرحلة الأخيرة من أعمال بناء مقر السفارة الجديدة في القدس.

وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض يدرس شرعية قبول مساهمات من قبل رجل الأعمال لتغطية جزء من تكلفة أعمال البناء.

المصدر: وكالات