سمير جعجع يتطاول على الشعب السوري ويدعو لتدخل عسكري دولي في سوريا !

العالم - سوريا

وشدد جعجع على أن "التصاريح لا تفيد في الأوضاع المماثلة والبكاء والنحيب لا يخلص طفلاً واحداً، ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن جعجع قوله إن الحل الوحيد في هكذا حالات هو أن يتدخل المجتمع الدولي عسكرياً لوقف المجزرة التي ترتكب بحق المدنيين في الغوطة الشرقية”.

يذكر ان سسمير جعجع هو مدان سابق بارتكاب جرائم حرب في لبنان, خرج بموجب عفو رئاسي, مما أثار حفيظة العديد من السوريين الذين أدهشتهم "انسانية جعجع" المفاجأة.

فيما علق ناشطون سوريون على كلام جعجع بالتساؤل حول الاف القذائف التي استهدفت الملايين من سكان دمشق الابرياء على مدة 7 سنوات و حصدت حياة الالاف منهم, ألا يسمى هذا ارهابا؟

وهل تقبل اي دولة في العالم ان تقوم مجموعات ارهابية مسلحة باحتلال منطقة محتجزة سكانها كرهائن و تستخدمهم كدروع بشرية ثم تقوم برمي القذائف على عاصمتها و قتل سكانها؟

هل تقبل الحكومة الامريكية ان تسيطر مجموعات ارهابية مسلحة على احدى المناطق الملاصقة للعاصمة ومن ثم قصف العاصمة بالقذائف؟

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