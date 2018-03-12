الألماني باوهاوس بطل المرحلة 3 وفيفياني باق في الصدارة

وحقق باوهاوس ( 23 سنة) مفاجأة بفوزه في المرحلة التي بلغت مسافتها 133 كلم في شوارع ابوظبي، وقطعها دراج فريق صن ويب الشاب بثلاث ساعات ودقيقتين و55 ثانية، متفوقا بفارق السرعة النهائية على مواطنيه مارسيل كيتل (كاتوشا البيسين) وباسكال اكرمان (بورا هانز غروهي).

وتقدم باهاوس الذي نال ايضا القميص الابيض (افضل دراج شاب من مواليد بعد الاول من كانون الثاني/ يناير 1993) الى المركز الثالث في الترتيب العام بفارق ثلاث ثوان عن المتصدر الايطالي ايليا فيفياني (كويك ستيب) الذي احتفظ بالقميص الاحمر بزمن 11 ساعة و6 دقائق و36 ثانية.

وبقي النروجي الكنسدر كريستوف (فريق الامارات) الذي نال المركز الثامن في مرحلة اليوم بالمركز الثاني بالترتيب العام بفارق ثلاث ثوان ايضا عن فيفياني.

وقال باوهاوس في تصريحات لقناة ابوظبي الرياضية "الفوز على دراجين سريعين شيئ رائع، وانا سعيد بذلك، كان سباقا صعبا ولم اتوقع الفوز".

واكد الدراج الشاب ان "نيل القميص الابيض شيء مميز لي، ساحاول الحصول عليه مرة اخرى غدا (السبت) في سباق ضد السرعة".

