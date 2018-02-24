وزير الاتصالات الايراني يدعو الشركات المعلوماتية الى مساعدة المنكوبين بزلزال كرمانشاه

العالم - إيران

وكتب المدير العام لمكتب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، مخاطبا مدراء هذه الوزارة، نظرا لقرب موعد حلول السنة الايرانية الجديدة (تبدأ في 21 آذار/مارس 2018)، وقيام الشركات والمؤسسات بإعداد وانتاج سلع دعائية، فبناء على أوامر وزير الاتصالات ببذل اهتمام خاص لتقديم المساعدات الى المنكوبين بالزلازل، لذلك يتطلب ان نجري تقديرات للنفقات الدعائية ويتم اهدائها الى الأهالي المنكوبين بزلزال كرمانشاه، لتكون خطوة مؤثرة في بداية السنة الايرانية الجديدة.

ولذلك على جميع المؤسسات والشركات، ان تبادر الى التنسيق مع مكتب الوزير لإعداد الرزمات المخصصة للمساعدات، ومن خلال التنسيق مع المحافظة المذكورة.

الجدير بالذكر ان العديد من شركات الاتصالات وتقنية المعلومات انضمت الى هذه الحملة، بما فيها شركات الاتصالات الايرانية، وهمراه اول، ورايتل، ومبين نت، حيث أعلنت أنها ستبادر الى إعداد رزم المساعدات التي تلبي احتياجات المنكوبين بالزلزال، من خلال التنسيق مع وزارة الاتصالات ومحافظة كرمانشاه.

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