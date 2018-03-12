شاهد “خناقة شوارع”.. مذيع وضيفه يتبادلان اللكمات والشتائم على الهواء !

العالم_منوعات

ويظهر المقطع المتداول، الخبير السياسي الأوكراني دميتري سوفوروف، ومقدم أحد البرامج الحوارية في قناة “أن تي في” الروسية، أندريه نوركين، وهم يشتبكون بالأيدي بعد مشادة في الحوار.

وظهر أحد المحاورين وهو يحاور “سوفوروف” بشأن الوضع في منطقة دونباس الأوكرانية، وسط تصفيق الحاضرين، قبل أن ينفعل سوفوروف خلال الحوار، ويحاول “نوركين” على ما يبدو تهدئته، وفق موقع “آر تي بالعربي”.

وما إن اقترب المقدم أندريه من سوفوروف؛ حتى اندلع عراك بين الاثنين، فيما حاول أشخاص من المتواجدين في المكان وضع حد للمعركة.

وكثيرا ما تؤدي النقاشات والحوارات السياسية إلى اشتباكات بالأيدي، خاصة في البرلمانات بين النواب، وهو ما أظهره أكثر من حادث خلال الفترة الفائتة.